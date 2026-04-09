circle x black
Cerca nel sito
 

Turismo, Mastrantuono (AstraRicerche): Per il 78% degli italiani il viaggio è una "vitamina" per il benessere

09 aprile 2026 | 15.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per 78% degli italiani il viaggio e la vacanza sono un momento di stacco dai problemi legati alla propria quotidianità. Ed emerge sempre di più il trend del viaggio inteso come rigenerazione: una vitamina per il benessere, la Vitamin T (dove T sta per Travel) come più osservatori la definiscono. E nella top 5 delle mete montane - particolarmente apprezzate come luoghi di rigenerazione all'insegna della Vitamin T - spicca la Valtellina, con il 37% delle indicazioni da parte dei nostri connazionali. L'offerta della Valtellina è particolarmente apprezzata per i suoi contenuti culturali, ambientali e anche per l'apporto enogastronomico, apprezzato notevolmente dal 58% degli italiani". Così Simona Mastrantuono, ricercatrice senior AstraRicerche nel presentare la survey "Gli Italiani e il nuovo trend delle vacanze rigeneranti Offerta e ruolo del brand Valtellina". I dati sono stati presentati oggi a Sondrio in occasione del lancio di "Valtellina Terra d'Emozioni: esperienze uniche, gusto DOP e IGP", la nuova web app realizzata dal Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina in collaborazione con l'Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina e con il contributo della Provincia di Sondrio, che, da domani al 17 maggio, farà scoprire le eccellenze dell'enogastronomia locale a marchio DOP e IGP e condurrà i visitatori a vivere il lato autentico del territorio con 20 esperienze all'insegna della "Vitamin T".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Bonus bollette, in arrivo prime erogazioni
News to go
Iran, lo stretto di Hormuz è completamente chiuso: cosa succede
Schlein attacca Meloni in Aula, la premier: "Ancora? Tutto falso" - Video
Meloni chiude l'informativa alla Camera, maggioranza in piedi: è standing ovation - Video
Sanità, assunzioni semplificate degli Oss dall'estero
News to go
Guerra Iran, voli e caro carburanti: rischio aumento prezzo bagagli - Video
News to go
Smart working, scatta la stretta: cosa cambia, le novità
Trump, il messaggio all'Iran con il coniglio pasquale: "Non siete più così forti" - Video
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza