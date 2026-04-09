Turismo, Mastrantuono (AstraRicerche): Per il 78% degli italiani il viaggio è una "vitamina" per il benessere

"Per 78% degli italiani il viaggio e la vacanza sono un momento di stacco dai problemi legati alla propria quotidianità. Ed emerge sempre di più il trend del viaggio inteso come rigenerazione: una vitamina per il benessere, la Vitamin T (dove T sta per Travel) come più osservatori la definiscono. E nella top 5 delle mete montane - particolarmente apprezzate come luoghi di rigenerazione all'insegna della Vitamin T - spicca la Valtellina, con il 37% delle indicazioni da parte dei nostri connazionali. L'offerta della Valtellina è particolarmente apprezzata per i suoi contenuti culturali, ambientali e anche per l'apporto enogastronomico, apprezzato notevolmente dal 58% degli italiani". Così Simona Mastrantuono, ricercatrice senior AstraRicerche nel presentare la survey "Gli Italiani e il nuovo trend delle vacanze rigeneranti Offerta e ruolo del brand Valtellina". I dati sono stati presentati oggi a Sondrio in occasione del lancio di "Valtellina Terra d'Emozioni: esperienze uniche, gusto DOP e IGP", la nuova web app realizzata dal Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina in collaborazione con l'Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina e con il contributo della Provincia di Sondrio, che, da domani al 17 maggio, farà scoprire le eccellenze dell'enogastronomia locale a marchio DOP e IGP e condurrà i visitatori a vivere il lato autentico del territorio con 20 esperienze all'insegna della "Vitamin T".