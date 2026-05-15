Turismo, Mazzi: "Italia prima potenza culturale al mondo, strategica partnership con gli Emirati Arabi"

L'Italia è la più grande potenza culturale al mondo". Lo afferma il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, a margine di Investopia, forum internazionale dedicato al dialogo tra investitori, istituzioni e imprese, tenutosi a Milano grazie alla collaborazione tra il Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti ed EFG Consulting. Il Ministro Mazzi ha sottolineato il primato italiano per numero di siti UNESCO, uno in più rispetto alla Cina. "La partnership con gli Emirati Arabi Uniti, indicati come "Paesi amici" interessati a investire nella cultura e nelle eccellenze italiane è strategica", ha sottolineato il Ministro Mazzi aggiungendo inoltre come l'Italia rappresenti "un attrattore di investimenti" grazie alla propria storia, tradizione e ricchezza culturale.