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Turismo, Moby, Tirrenia e Toremar presentano la nuova stagione al Ttg di Rimini

Proposto il network più completo per Sardegna, Corsica, Isola d’Elba e Arcipelago Toscano

Moby - (foto Ufficio stampa)
Moby - (foto Ufficio stampa)
12 ottobre 2026 | 12.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Ttg, la grande fiera del turismo italiano, anche quest’anno sarà l’occasione per Moby, Tirrenia e Toremar per presentare le proprie rotte, il network più completo per la Sardegna, la Corsica, l’Isola d’Elba e l’Arcipelago Toscano. Mentre continua la coda di una estate 2026 davvero positiva, sono già aperte le vendite per la stagione 2027 per le partenze da e per Sardegna e Corsica fino a fine settembre, che è possibile acquistare anche sul sito Moby ufficiale Moby.it.

La Livorno-Olbia, quasi una “metropolitana del mare”, peraltro viene effettuata tutto l’anno con corse diurne e notturne in entrambe le direzioni con Moby Fantasy e Moby Legacy, le due ammiraglie della flotta, che sono i traghetti più grandi ed ecologicamente sostenibili di tutto il Mediterraneo, con servizi di bordo di alto livello, un intero ponte dedicato alla ristorazione con preparazioni a vista e il wi-fi gratuito per essere sempre in navigazione, in ogni senso. E' attiva 365 giorni all’anno anche la Genova-Porto Torres, che dal primo gennaio 2027 sarà operata da Moby, con corse notturne in entrambe le direzioni e schiererà d’inverno Moby Tommy e Moby Aki e d’estate Moby Wonder e Rubattino. E fra i tanti servizi di bordo disponibili, ci sarà anche il wi-fi free su Aki e Wonder. Corse tutto l’anno anche per la linea Civitavecchia-Olbia e viceversa operata da Tirrenia con partenze notturne 365 giorni all’anno a cui si aggiungono da giugno a settembre anche quelle diurne. In inverno saranno schierate sulla linea Florio e Rubattino, mentre d’estate la Florio sarà affiancata da Moby Tommy. E' già possibile prenotare anche la Genova-Olbia, che nel 2027 ripropone la sua stagione extra-large per la linea più amata dai viaggiatori del Nord Italia e del Nord Europa: si parte infatti il 13 maggio e si arriva fino al 31 ottobre. Le navi per le traversate notturne da Genova alla Sardegna e viceversa saranno Moby Aki, con il wi-fi gratuito per i passeggeri, e Moby Orli.

Ma le navi Moby con la loro inconfondibile Balena Blu mantengono il forte legame con la Corsica: è possibile già prenotare per la Genova-Bastia che nel 2027 sarà operata dal 15 maggio al 27 settembre con Moby Wonder e Moby Aki e tutti i loro servizi di bordo, compreso il wi-fi gratuito, con partenze diurne in entrambe le direzioni. E le prenotazioni sono aperte anche sulla Livorno-Bastia, la linea più veloce fra il continente e la Corsica, che andrà dal 15 maggio al 30 settembre con partenze diurne su Moby Kiss. Tutto questo si somma al buono sconto del 20 per cento per chi acquista un biglietto Moby e Tirrenia da oggi al 30 novembre per partenze fino al 27 settembre 2027 da spendere sulla partenza successiva fino al 30 settembre 2027 (sulla Genova-Porto Torres e sulla Civitavecchia-Olbia è possibile ottenere lo sconto sul secondo viaggio dal primo giugno al 30 settembre 2027).

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Tag
turismo traghetti Sardegna Corsica Isola d'Elba Arcipelago Toscano
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