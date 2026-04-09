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Turismo: Moretti (APF Valtellina), 'Valorizzare bellezze e prodotti del territorio è strategia vincente'

09 aprile 2026 | 15.12
Redazione Adnkronos
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"Questa campagna ha un valore inestimabile: durante le Olimpiadi abbiamo visto quanto sia stato importante ed efficace promuovere le bellezze del territorio insieme ai suoi prodotti. È stato un connubio assolutamente straordinario che ha dato dei risultati, oserei dire, quasi non sperati. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione". Sono le parole di Elio Moretti, presidente APF- Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina, in occasione della presentazione di Valtellina Taste of Emotion campagna di valorizzazione che fino al 17 maggio, farà scoprire le eccellenze dell'enogastronomia a marchio DOP e IGP e condurrà i visitatori a vivere il lato autentico del territorio con 20 esperienze all'insegna della "Vitamin T".

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