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Turismo, Palladi (DAQ), 'Con la web app Valtellina Terra d'Emozioni, capitalizziamo l'esperienza olimpica'

09 aprile 2026 | 15.12
Redazione Adnkronos
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"Con Valtellina Terra d'Emozioni, la prima iniziativa 'post Olimpiadi', capitalizziamo l'eredità di un bellissimo percorso durato cinque anni, che ha portato una forte connessione nel territorio, coinvolgendo attori economici e istituzionali. La ricerca presentata oggi ha evidenziato un nuovo trend per il turismo – quello della Vitamina T - e delle vacanze rigeneranti, in primis quelle in montagna. In questo senso la Valtellina si conferma nella top 5 tra le destinazioni. Sfruttando l'esperienza olimpica, vogliamo mantenere questa connessione. La web app consente da domani a maggio di poter usufruire di tante esperienze, inclusa quella della buona tavola, e di rigenerarsi all'insegna della Vitamina T (Travel)". Lo ha detto Claudio Palladi, presidente DAQ - Distretto Agroalimentare di Qualità - Valtellina Taste of emotion, oggi alla sede della Provincia di Sondrio, in occasione della presentazione della campagna di valorizzazione delle esperienze autentiche della Valtellina e delle sue eccellenze enogastronomiche certificate.

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