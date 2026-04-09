Turismo, Palladi (DAQ), 'Con la web app Valtellina Terra d'Emozioni, capitalizziamo l'esperienza olimpica'

"Con Valtellina Terra d'Emozioni, la prima iniziativa 'post Olimpiadi', capitalizziamo l'eredità di un bellissimo percorso durato cinque anni, che ha portato una forte connessione nel territorio, coinvolgendo attori economici e istituzionali. La ricerca presentata oggi ha evidenziato un nuovo trend per il turismo – quello della Vitamina T - e delle vacanze rigeneranti, in primis quelle in montagna. In questo senso la Valtellina si conferma nella top 5 tra le destinazioni. Sfruttando l'esperienza olimpica, vogliamo mantenere questa connessione. La web app consente da domani a maggio di poter usufruire di tante esperienze, inclusa quella della buona tavola, e di rigenerarsi all'insegna della Vitamina T (Travel)". Lo ha detto Claudio Palladi, presidente DAQ - Distretto Agroalimentare di Qualità - Valtellina Taste of emotion, oggi alla sede della Provincia di Sondrio, in occasione della presentazione della campagna di valorizzazione delle esperienze autentiche della Valtellina e delle sue eccellenze enogastronomiche certificate.