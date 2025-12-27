circle x black
Cerca nel sito
 

Marusic cade in area, Gila tocca di mano: rigori 'fantasma' in Udinese-Lazio?

Episodi arbitrali nel match valido per la 17esima giornata di Serie A

Le proteste della Lazio con l'arbitro Colombo - Ipa/Fotogramma
Le proteste della Lazio con l'arbitro Colombo - Ipa/Fotogramma
27 dicembre 2025 | 19.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proteste in Udinese-Lazio. Nel match di oggi, sabato 27 dicembre, tra friulani e biancocelesti a essere protagonisti sono stati anche alcuni episodi giudicati quantomeno 'dubbi' dalle due panchine. La prima a protestare è stata la squadra di Sarri: intorno al 70', Marusic viene servito in area di rigore e si ritrova davanti a Padelli, ma viene chiuso dall'intervento di due difensori bianconeri.

Dopo la caduta del terzino montenegrino, immediate le proteste laziali, ma i dubbi vengono fugati dopo pochi secondi. I replay mostrano infatti come Marusic sia inciampato sul pallone, tentando di portarselo avanti con la suola, e non venga quindi ostacolato dall'intervento degli avversari. Diverso quanto accade pochi minuti dopo nell'area biancoceleste.

Al 73' l'Udinese protesta per un tocco di mano di Gila in area di rigore su un cross che arrivava dalla sinistra. Il difensore spagnolo effettivamente blocca il pallone con il braccio, leggermente allargato ma con il gomito attaccato al corpo, ma dopo aver colpito la sfera con la coscia. Nella carambola che ne segue la palla sfila quindi sul braccio, con l'arbitro Colombo che, dopo un rapido check con il Var, decide, come da regolamento, di lasciare proseguire.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
marusic gila rigore udinese rigore udinese lazio rigore lazio rigori udinese lazio fallo mano gila udinese lazio
Vedi anche
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane
Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video
News to go
Vigilia di Natale, da Nord a Sud all'insegna delle tradizioni
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia
News to go
Ciclone invernale sull'Italia, settimana di Natale con maltempo e neve
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza