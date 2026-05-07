Ue, Cavedagna (FdI): "L'Europa deve passare da mero regolatore a scudo della nostra industria"

Al fine di evitare una revisione troppo rigida della Direttiva accise, "l'Europa deve passare da mero regolatore a uno scudo della nostra industria", ha detto l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Stefano Cavedagna a margine dell'evento organizzato a Bruxelles dal titolo 'L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe', sui dati del sondaggio lanciato dall'agenzia SocialCom e Italiavanti. "A fronte di chi dice vogliamo la deindustrializzazione per avere la sostenibilità ambientale, noi - del gruppo dei Conservatori (ECR) diciamo che è importante la sostenibilità ambientale, ma prima di tutto ci vuole quella sociale, produttiva ed economica, altrimenti ci troveremo a difendere un ambiente che non esiste più e gli europei non esisteranno più", ha concluso Cavedagna.