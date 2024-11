Ue, Margiotta (Confsal) su vice presidenza: "Occasione da non perdere"

"Un'Italia compatta a sostegno della candidatura di Raffaele Fitto". Questo è l'appello di Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale della Confsal, una delle principali confederazioni sindacali italiane, componente della Confederazione europea dei sindacati indipendenti (Cesi).

“Con l'indicazione ufficiale da parte della Presidente Ursula von der Leyen, diventa concreta la possibilità che un italiano di grande competenza ed esperienza, Raffaele Fitto, assuma una vicepresidenza esecutiva europea con deleghe strategiche in un settore chiave, per la crescita economica e l'occupazione in Italia, soprattutto nelle aree meno sviluppate come il Mezzogiorno, per offrire opportunità di lavoro ai nostri giovani” ha sottolineato Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale della Confsal.

E’ questa - prosegue Margiotta - una candidatura non casuale, che discende dal ritrovato ruolo politico dell’ Italia sullo scenario europeo, a cui ha contribuito l’impegno congiunto del Premier Meloni, leader del gruppo europea dei Conservatori, e del Vice premier Antonio Tajani titolare degli Esteri ed esponente di spicco del PPE, partito di maggioranza relativa nel parlamento europeo. Un impegno al quale è auspicabile possano associarsi tutte le forze politiche, a prescindere dal ruolo svolto sulla scena italiana.

“La Confsal - conclude Margiotta - a nome di tutte le categorie rappresentate del pubblico e privato impiego, rivolge l’appello a unificare gli intenti, affinché un Paese unito colga questa occasione per ottenere una grande conquista per l’Italia”.