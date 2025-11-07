circle x black
Un viaggio tra storia, innovazione e arte: al Vittoriano la mostra "Le Ferrovie d'Italia (1861-2025)"

07 novembre 2025 | 11.46
Un racconto lungo oltre un secolo e mezzo, dalle prime linee ferroviarie preunitarie all'Alta Velocità. La mostra "Le Ferrovie d'Italia (1861-2025). Dall'unità nazionale alle sfide del futuro", promossa dal Gruppo FS Italiane e dal VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia, celebra i 120 anni dalla fondazione delle Ferrovie dello Stato. Oltre cento opere tra dipinti, sculture, fotografie e film ricostruiscono il legame tra treni, Paese e identità collettiva. Il percorso si articola in quattro sezioni e una sala immersiva, aperta al pubblico fino all'11 gennaio 2026.

