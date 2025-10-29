circle x black
Unaitalia, nel 2024 carni bianche superano 22 kg pro capite in Italia, +3,7%

Il dato più alto degli ultimi 10 anni, produzione + 3,6%

- (Fotogramma)
29 ottobre 2025 | 12.34
Redazione Adnkronos
Cresce l’avicoltura italiana nel 2024 e anche nei primi sei mesi del 2025. La filiera delle carni bianche registra una crescita della produzione pari al +3,6% in volume e i consumi interni aumentano del +3,7%, raggiungendo i 22,05 kg pro capite, il valore più alto dell’ultimo decennio. Nel primo semestre 2025 la tendenza si conferma, con una produzione stabile e una spesa domestica in aumento. A delineare il quadro di questo settore, nel corso della sua assemblea nazionale a Roma, è Unaitalia, l’associazione nazionale del comparto avicolo italiano, che conta oggi 64 mila addetti lungo l’intera filiera, di cui 25.500 nella trasformazione e un fatturato complessivo di 7,75 miliardi di euro (+3,3% sul 2023).

Le carni bianche rappresentano il 44% delle carni acquistate dagli italiani e il 34% della spesa domestica complessiva per la carne, confermandosi proteine accessibili, versatili e sostenibili. Buone le performance anche nel comparto delle uova: +3% la produzione e +3,8% i consumi nel 2024, pari a 218 uova pro capite. L’indice di penetrazione domestica tocca il 94%, il più alto tra le fonti proteiche di origine animale. Un’affezione che si riflette nei dati del I semestre con crescite del 10% a volume nelle vendite in Gdo e dettaglio. Secondo i dati Ismea 2025, tra tutti i prodotti proteici di origine animale, le carni bianche e le uova hanno registrato la crescita più significativa nei volumi acquistati dalle famiglie dal 2021 al 2024 (+11,8% e +9,7%).

