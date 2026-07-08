Un'alleanza tra la logistica e il mondo agricolo, Giansanti (Confagricoltura): "intesa per rafforzare posizioni sui mercati internazionali"

Siglata un'intesa tra Alis e Confagricoltura perché "senza sistema di distribuzione delle produzioni non si va da nessuna parte", ha spiegato il presidente dell'associazione agricola. Il protocollo, firmato nel corso di "L'impatto degli scenari geopolitici sulla logistica e sulle filiere industriali", l'appuntamento ospitato nella masseria Li Reni a Manduria, in provincia di Taranto e organizzato da Alis, l'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, ha durata triennale e lavora per politiche utili ai due settori.