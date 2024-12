Per il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, l’Ops lanciata da Unicredit su Banco Bpm va bloccata usando il golden power. “Sì”, risponde a Bruxelles, dopo aver sottolineato che la decisione spetta al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e non al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ieri aveva espresso dubbi sull’opportunità di utilizzare il golden power per bloccare un’acquisizione Italia su Italia.