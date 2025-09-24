circle x black
Unitab Europa, Gennarino Masiello eletto presidente

24 settembre 2025 | 14.19
Redazione Adnkronos
Gennarino Masiello, attuale vicepresidente nazionale di Coldiretti e presidente di Ont Italia, è stato eletto presidente di Unitab Europa, l’unione europea dei produttori di tabacco. L’elezione è avvenuta durante il 38° Congresso di Unitab Europa celebrato a Napoli. Masiello ha ringraziato gli 11 Paesi partecipanti al congresso che hanno espresso la guida italiana.

“Ora ci aspettano grandi responsabilità: Unitab rappresenta oltre 20mila imprese coinvolte in questa filiera, 50mila ettari di coltivazioni. Abbiamo davanti a noi un gran lavoro da realizzare, in relazione al mercato e alle politiche che dovranno interessare il tabacco. I Paesi aderenti a Unitab Europa sono caratterizzati da varie esperienze, proprio per quanto riguarda mercato e regole. Il nostro obiettivo è quello di uniformarle affinché tutti abbiano le stesse condizioni, con uno sguardo al ricambio generazionale per il futuro del settore”, ha dichiarato Masiello.

tabacco Unitab Europa presidente economia
