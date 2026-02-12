circle x black
Università, Costa (Tor Vergata): "Collana su premio Cecchettin racchiude estratti di tesi su parità di genere"

Così Roberta Costa, professore di Ingegneria gestionale dell’università di Roma Tor Vergata, alla consegna dei premi di laurea ‘Giulia Cecchettin’

12 febbraio 2026 | 16.04
Redazione Adnkronos
“Sono stata invitata come relatrice alla cerimonia di consegna dei premi di laurea ‘Giulia Cecchettin’ dalla professoressa Barbara Martini, prorettrice per le pari opportunità dell’università di Roma Tor Vergata in qualità di curatrice del libro associato al riconoscimento, una pubblicazione stabile annuale contenente gli estratti delle tesi di laurea degli studenti e delle studentesse vincitori”. Così Roberta Costa, professore di Ingegneria gestionale dell’università di Roma Tor Vergata, alla consegna dei premi di laurea ‘Giulia Cecchettin’, iniziativa con cui l’Ateneo onora la studentessa di Ingegneria Biomedica dell'università di Padova vittima di femminicidio nel novembre 2023 e promuove la riflessione sulla parità di genere e le pari opportunità.

Il libro è edito dalla “Tor Vergata university press, la casa editrice del nostro Ateneo nata da poco più di un anno. Questa ha un ruolo molto importante nella divulgazione della ricerca dei nostri docenti, delle nostre studentesse e dei nostri studenti, ma anche nella divulgazione culturale. Il premio Giulia Cecchettin non è solamente la celebrazione di un successo individuale dei nostri studenti e della nostra studentesse ma testimonia la centralità del nostro Ateneo nella creazione di una società più giusta e più inclusiva”.

in Evidenza