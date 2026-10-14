circle x black
Cerca nel sito
 

Università, oggi a Tor Vergata la 19ma edizione del Career Day

Il rettore Levialdi Ghiron: ‘56 aziende presenti, ottime opportunità per gli studenti’

A Tor Vergata la 19ma edizione del Career Day - (foto Adnkronos)
A Tor Vergata la 19ma edizione del Career Day - (foto Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
14 ottobre 2026 | 15.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Oggi, mercoledì 14 ottobre, il piazzale del Rettorato dell’Università di Roma Tor Vergata ospita la 19ma edizione di Campus&Leaders&Talents, il Career Day dedicato all’incontro tra studenti, laureati e mondo del lavoro. Sono oltre 50 le realtà presenti, tra cui Amazon, Banca d’Italia, Daimler, Deloitte, Italo e PagoPA. L’iniziativa, che nelle edizioni precedenti ha coinvolto quasi 20mila studenti e laureati e 550 aziende, prevede incontri diretti con i referenti aziendali e colloqui individuali.

“Per noi è molto importante questa 19ma edizione - spiega Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata - perché rappresenta un momento fondamentale per i rapporti tra i nostri studenti e le aziende e il loro futuro nel mondo del lavoro. Quest'anno abbiamo avuto una partecipazione ancora più importante rispetto agli anni precedenti: ben 56 aziende presenti, che possono rappresentare delle ottime opportunità per gli studenti”. L’evento rientra nelle attività del Career Center di Ateneo, attraverso cui è possibile consultare opportunità di tirocinio, stage e lavoro, anche all’estero: “I ragazzi stanno guardando con grande interesse gli stand e stanno partecipando molto alle opportunità non solo di tipo professionale - prosegue il rettore Levialdi Ghiron - ma anche per comprendere al meglio quali possono essere le proprie aspirazioni ed interessi, riuscendo, così, ad orientarsi nel percorso di studi degli anni futuri”.

La giornata è pensata, infatti, per offrire spazio sia al dialogo informale sia alla selezione sul campo. Negli stand allestiti nel piazzale è possibile conoscere da vicino le aziende e le loro attività: “Abbiamo sia rapporti che si instaurano tra aziende e studenti per attività di tirocinio, sia relazioni che proseguono e si traducono in assunzioni. Questo per noi è motivo di grande orgoglio: continueremo ad investire su questo tipo di eventi attraverso numerose attività e iniziative che concorreranno sempre a fare in modo che i rapporti tra imprese e studenti possano essere sempre più intensi e soprattutto partecipati reciprocamente”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Career Day Università di Roma Tor Vergata
Vedi anche
News to go
Ex bonus Renzi in busta paga, è possibile recuperare fino a 1.200 euro
Libano, Crosetto: "Spingiamo per missione europea ma ci auguriamo Unifil prosegua" - Video
Da Viterbo al Gemelli per Leone XIV, una suora 80enne: "Si può pregare ovunque ma oggi volevo essere vicina al Papa" - Video
Ex Ilva, terzo giorno di protesta a Genova: "Non accettiamo chiusura e ammortizzatori sociali" - Video
Josh Brolin: "Se come genitore non hai il dubbio di sbagliare, forse non stai facendo le cose nel modo giusto" - Video
Kosovo: torna all'Italia il comando Kfor, oggi a Pristina cerimonia ufficiale - Videonews
Papa Leone XIV, notte tranquilla dopo l'operazione. Si attende esame istologico - Videonews
'Aperti - Confesercenti Forum 2026': imprese, cittadini e istituzioni a confronto - Video
Codice della Strada, riforma delle multe: cosa cambia - Video
Confesercenti, Calenda: "Proposta su rigenerazione urbana? Serve pensiero strategico per le città" - Video
Festa del cinema di Roma, Gualtieri: "Evento cresce ogni anno, siamo a numeri straordinari" - Video
The Gilded Age, ecco il trailer della quarta stagione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza