Università Pegaso, rebranding di Ateneo vince l’argento ai Transform awards Europe 2026

La nuova identità visiva di Università Pegaso vince la medaglia d’argento ai Transform Awards Europe 2026, tra i più autorevoli riconoscimenti internazionali dedicati al branding, nella categoria 'Best visual identity from the education sector'.

A firmare il progetto è FutureBrand che ha accompagnato l’Ateneo in un percorso che ha tradotto in modo chiaro e lineare la visione: un’università accessibile, innovativa e capace di rispondere alle esigenze del presente. Al centro del rebranding il cavallo alato, simbolo storico di Pegaso, oggi ripensato con linee essenziali e dinamiche, che esprimono apertura, dinamicità e orientamento al futuro.

La nuova visual identity si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo dell’Ateneo, con l’obiettivo di rafforzarne il posizionamento nel panorama dell’education digitale e traduce in modo efficace la missione dell’Università Pegaso, orientata alla creazione di opportunità e alla diffusione di un modello formativo vicino alle esigenze delle persone. Ogni anno i Transform Awards Europe premiano i progetti più significativi nel campo dello sviluppo e della gestione del brand, riconoscendo le migliori realizzazioni in termini di qualità progettuale, coerenza e impatto. Con questo risultato, Università Pegaso conferma il proprio ruolo nel panorama nazionale e internazionale della formazione.