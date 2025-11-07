circle x black
Cerca nel sito
 

Università, Rago (Lum): "Offerta formativa migliorata, studenti al centro del progetto"

Università, Rago (Lum):
07 novembre 2025 | 16.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Gli studenti sono al centro della nostra attenzione: il nostro obiettivo è quello di formare eccellenze, arginare la fuga dei cervelli e fare in modo che i giovani restino in Puglia e portino valore al nostro territorio". E' quanto dichiarato da Antonella Rago, direttrice generale dell’Università Lum Giuseppe De Gennaro, durante la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2025/2026.

"Abbiamo ampliato la nostra offerta formativa - ha proseguito Rago - con i percorsi in Medicina e Ingegneria e sono partiti grandi progetti di ricerca. Noi ci definiamo un’università studente-centrica, ascoltiamo le proposte dei giovani e ci aiutano a migliorare le nostre azioni. Continueremo in questa direzione, si tratta del modo giusto per intraprendere un grande cammino".

"La Lum - ha concluso - è una comunità fatta di uomini e donne di valore che hanno lavorato tanto in questi 25 anni: oggi è un momento solenne ma festeggiamo i grandi risultati che abbiamo ottenuto".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
offerta formativa studenti università studente centrica fuga dei cervelli
Vedi anche
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza