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Urban Award, 10 anni di progetti per una mobilità più sostenibile nelle città

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07 novembre 2026 | 08.39
Redazione Adnkronos
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Torna l'Urban Award, il premio dedicato ai Comuni italiani che promuovono la mobilità sostenibile e il miglioramento della qualità della vita urbana. Presentata a Roma, nella sede Anci, la decima edizione, con l'introduzione della Menzione Speciale Intesa Sanpaolo "10 Years Impact", dedicato ai progetti che hanno lasciato un segno duraturo nella vita delle città. Ai primi tre Comuni classificati, inoltre, sarà assegnata la piattaforma Pin Bike per incentivare gli spostamenti in bicicletta. Al centro dell'iniziativa anche il rapporto tra accessibilità, sicurezza dei percorsi e vitalità economica dei quartieri, con il ruolo dei negozi di vicinato. La premiazione è in programma il 26 novembre a Verona, durante l'Assemblea nazionale Anci.

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