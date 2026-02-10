Usa, Risiko cinema: Paramount migliora offerta per 'scippare' Warner a Netflix

Paramount migliora la sua offerta per Warner Bros, accettando anche di pagare la maxi penale da 2,8 miliardi di dollari che Warner Bros eventualmente dovrebbe al contendente prescelto, Netflix. Un passaggio che segna un nuovo atto nel risiko delle major del cinema Usa, con il colosso della vecchia Hollywood che alza la posta per 'scippare' Warner alla mega piattaforma digitale.

Secondo un documento depositato presso le autorità di regolamentazione Paramount si dice disposta a pagare una “commissione di attesa” di 25 centesimi per azione agli azionisti Warner per ogni trimestre in cui l'accordo non sarà stato concluso, a partire da gennaio 2027. “Se non otterremo l'approvazione delle autorità di regolamentazione entro la fine di quest'anno, pagheremo 650 milioni di dollari ogni trimestre successivo fino all'ottenimento dell'approvazione”, ha dichiarato al Wall Street Journal Gerry Cardinale, capo di RedBird Capital Partners, che sostiene l'offerta di Paramount per Warner.

A dicembre Netflix ha accettato di pagare 27,75 dollari per azione in contanti per gli studi Warner e il servizio di streaming Hbo Max, in un accordo del valore complessivo di 72 miliardi di dollari. L'offerta ostile di Paramount per l'intera Warner Discovery, compresa la sua unità di reti via cavo che ospita Cnn, Tnt, Food Network e altri canali, ha un valore di 77,9 miliardi di dollari. Al di là dei numeri la partita ha però sollevato non poche polemiche e timori negli Usa per la vicinanza del ceo di Paramount David Alison a Donald Trump e per i relativi rischi per il pluralismo Usa.