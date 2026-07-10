Né Wall Street, né Broodway: il lavoro più ambito a New York potrebbe non trovarsi nella frenetica piazza finanziaria o a Time Square ma sottoterra, come addetto alle pulizie della metropolitana. Posto fisso e retribuzione bassa ma stabile, tutele e persino prospettive di carriera, l'attesa per aggiudicarsi un posto di netturbino di treni e banchine può arrivare fino a 4 anni, tanta è la coda.

"La pulizia dei mezzi di trasporto pubblico non è certo una strada verso la ricchezza e può rivelarsi un lavoro estenuante, tuttavia offre stabilità e benefici concreti in un contesto economico in cui questi due aspetti sono difficili da ottenere", si sottolinea in un articolo del Wall Street journal, osservando che "i posti liberi per questa posizione sono così rari che ottenerne uno è come vincere alla lotteria". Dati alla mano, nel 2022 al bando indetto dalla Metropolitan transportation authority (Mta, attualmente quasi 3.700 addetti alle pulizie) hanno presentato domanda oltre 75.000 persone; al bando del febbraio 2025 ne sono arrivate quasi 49.500.

La pulizia dei mezzi di trasporto pubblico è il lavoro meno retribuito presso l’agenzia New York City Transit della Mta con un salario che parte da 20,89 dollari l’ora, pochi dollari in più rispetto al salario minimo cittadino di 17 dollari. Ma è tutelato: i lavoratori iscritti ad un sindacato versano contributi minimi per la copertura sanitaria, odontoiatrica e oculistica e beneficiano di un piano pensionistico basato sugli anni di servizio e sullo stipendio. Inoltre questi addetti vedono nella pulizia dei mezzi di trasporto pubblico il primo passo per entrare nella Mta e quindi fare carriera interna. Superando un concorso pubblico, spiega il Wsj, gli addetti alle pulizie della metro possono essere promossi a addetti di stazione poi a supervisori di stazione o candidarsi a capotreno o addirittura a macchinista, dove la retribuzione oraria parte da 42,84 dollari e sale a 43,72 dollari.