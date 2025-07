"Questa iniziativa della Commissione rappresenta un passo avanti significativo nella costruzione di un ecosistema europeo dell’AI fondato su accountability, trasparenza e rispetto dei diritti fondamentali. Il merito principale di questo pacchetto tecnico è quello di anticipare strumenti concreti di attuazione prima ancora dell’entrata in vigore delle norme, offrendo così una bussola a chi sviluppa o impiega modelli general purpose in modo strutturato. Tuttavia, non mancano le sfide". Questo il commento di Giuseppe Vaciago, partner di 42 Law Firm, relativamente all'AI Act e al codice di condotta.

"Il corpus di documenti, pur utile, è complesso: la molteplicità delle fonti, la tecnicità dei requisiti e l’intreccio tra obblighi legali e adesione volontaria rendono non sempre immediata l’identificazione degli adempimenti richiesti. Ciò vale in particolare per operatori internazionali o provenienti da ordinamenti giuridici meno abituati a una regolazione preventiva e documentale", sottolinea. "In un momento storico in cui le imprese — anche quelle più attente all’etica digitale — chiedono semplificazione e chiarezza, sarà fondamentale accompagnare questo percorso con iniziative di formazione, esempi pratici e chiarimenti operativi. La qualità della regolazione si misurerà anche nella sua capacità di essere comprensibile, accessibile e concretamente applicabile", prosegue.

"Dal 2 agosto 2025 diventeranno applicabili gli obblighi previsti dal Capitolo V dell’AI Act per i modelli di intelligenza artificiale a scopo generale (GPAI). La Commissione Europea ha pubblicato tre strumenti chiave — Linee Guida, Codice di Condotta e Template per la disclosure dei dati di training — che, pur non essendo normative, forniscono un’importante cornice interpretativa e operativa per facilitare la conformità", conclude.