Vallifuoco (Social Reporters): "Necessario patto etico tra attori dell'ecosistema editoriale"

“Abbiamo smesso di credere alle informazioni, c'è grandissima confusione, per questo è più che mai necessario un patto etico tra attori che fanno parte di uno stesso ecosistema che è quello dell'ecosistema editoriale e che quindi devono cercare di darsi nuove regole per fare in modo che l'etica dell'informazione, la responsabilità di chi comunica e di chi informa sia assolutamente di altissimo livello”, così Ilario Vallifuoco, fondatore di Social Reporters e ideatore del Brand Journalism Festival, a margine dell’evento che si è svolto agli Ibm Studios di Milano. L’evento ha riunito giornalisti, editori, imprese e istituzioni per discutere di come ricostruire il rapporto tra media, imprese e cittadini. “Il Brand Journalism Festival è un momento di dialogo, di confronto tra sensibilità diverse”, ha spiegato, “Abbiamo messo allo stesso tavolo giornalisti, editori, comunicatori, ma anche istituzioni e università”. Dopo due edizioni a Roma, il Festival è approdato nel capoluogo lombardo per approfondire il ruolo e le responsabilità delle aziende, sempre più produttrici di contenuti informativi, e il rapporto tra giornalismo, comunicazione e cittadini. “Il giornalismo è in crisi, ma è in crisi anche la società con i valori che porta avanti e le credenze”, ha concluso Vallifuoco.