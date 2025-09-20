circle x black
Cerca nel sito
 

Vela, Zangrillo: "America's Cup in Italia sottolinea importanza internazionale nostro paese"

Il ministro per la pubblica amministrazione, ha risposto alle domande della stampa in merito all’arrivo in Italia, nel 2027 a Napoli, della più importante competizione di vela al mondo.&nbsp;

Vela, Zangrillo:
20 settembre 2025 | 16.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Per la prima volta il trofeo nautico più importante al Mondo, l’America’s Cup, sarà nel nostro paese. La cornice del Salone Nautico è la location giusta per una presentazione di un evento del genere dove abbiamo l'opportunità di firmare un protocollo tra Confindustria Nautica e America's Cup event che ribadisce come l’Italia paese stia diventando un riferimento internazionale importante”. Con queste dichiarazioni, rilasciate a margine della firma del protocollo d'intesa tra Confindustria Nautica e America's Cup Event, Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione, ha risposto alle domande della stampa in merito all’arrivo in Italia, nel 2027 a Napoli, della più importante competizione di vela al mondo.

Il ministro ha sottolineato, anche, la grandezza del Salone Nautico di Genova: "È l'espressione più genuina e autentica dell'eccellenza italiana. Un appuntamento che ha una rilevanza di tipo internazionale. Questo, per dimensioni e per importanza, è il terzo salone al mondo. Genova ha il potenziale per diventare veramente un punto di riferimento per la nautica internazionale ed è importante per il comparto nautico che è diventato espressione del made in Italy in maniera considerevole”.

Non solo prestigio ed eccellenze per il settore nautico ma anche un contributo al Pil nazionale non indifferente: “La partecipazione al prodotto interno lordo del comparto è significativo. Essere qui oggi testimonia l'interesse e l'attenzione che il nostro governo ha verso la nautica”, ha concluso Zangrillo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
America's Cup Vela Salone Nautico Pil nazionale
Vedi anche
Mps-Mediobanca promossa da Giorgetti: "Operazione positiva" - Video
Fedez e il rap su Sinner: "Bufera per colpa mia, chiedo scusa" - Video
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza