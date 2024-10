Venezia, Brunetta: "Può diventare modello di innovazione e tecnologia"

"L’azione di efficientamento energetico di Edison Next Generation a Venezia, che ha portato ad una significativa riduzione dei consumi dell’energia necessaria all’illuminazione pubblica e dell’inquinamento luminoso, si inserisce in un più ampio programma di sviluppo e innovazione nel campo della sostenibilità, in atto ormai da anni nel rispetto e nella tutela dell’unico e prezioso ecosistema veneziano.” Lo ha affermato Renato Brunetta, presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità alla Convention “Edison Next Government" organizzata da Edison, socio cofondatore della Fondazione.

"Oggi, 4 anni fa, entrava in funzione per la prima volta il Mose, la più grande opera di ingegneria idraulica mobile della storia dell’umanità, che ha già salvato Venezia 80 volte e le garantirà altri 100 anni di vita in sicurezza. Ma andando indietro di un secolo - ha aggiunto - proprio l’impegno e l’ingegno nel campo dell’elettricità, ha reso possibile la realizzazione della prima zona industriale d’Italia a Porto Marghera, con 80 mila addetti impegnati. Attualmente parliamo di una più articolata transizione energetica, come insieme di più campi d’intervento: dall’illuminazione, alla produzione e utilizzo dell’energia, fino alla mobilità e all’ efficientamento energetico. Tutti temi importanti ed attuali, di cui la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità si fa promotrice, per favorire l’incontro di persone, idee, progetti, attrarre giovani formati e allo stesso tempo presentare nel mondo i risultati conseguiti e i traguardi raggiungibili da Venezia. Sicuro che potrà diventare un modello di innovazione e tecnologia d’avanguardia nel mondo.”