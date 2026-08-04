circle x black
Cerca nel sito
 

Viaggiare leggeri? Ci pensa Poste Italiane con 'Poste Delivery Web

Consegna di valigie e pacchi in luogo villeggiatura

Poste Delivery Web - (Foto ufficio stampa)
Poste Delivery Web - (Foto ufficio stampa)
04 agosto 2026 | 12.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Poste Italiane ha pensato a chi vuole viaggiare libero dai bagagli e preferisce far recapitare le proprie valigie direttamente nel luogo di villeggiatura, con il servizio Poste Delivery Web. Con Poste Delivery Web si possono infatti spedire bagagli e pacchi fino a 70 kg in Italia e 30 kg all’estero, scegliendo di farli ritirare da casa, da un indirizzo diverso, da un ufficio postale o da un punto di ritiro della rete Punto Poste. La spedizione si può creare e acquistare online dal sito web poste.it o dall’App P di Poste Italiane, per un’esperienza semplice e veloce. Una ulteriore opzione è rappresentata dall’acquisto attraverso il Borsellino Spedizioni che consente, tramite credito ricaricato, di velocizzare il pagamento e di risparmiare: per ogni ricarica è riconosciuto fino al 15% di bonus, da utilizzare da subito per acquistare spedizioni. (VIDEO)

Il servizio offre il monitoraggio dello stato della spedizione, dalla partenza fino all'arrivo a destinazione, sul sito poste.it o App P di Poste Italiane. Basta inserire il numero di tracking sul 'Cerca Spedizione' o attivare le notifiche via e-mail o sms. Per chi vuole viaggiare comodo non ci sono più scuse. Tanti italiani e non solo scelgono la libertà delle vacanze 'on the road': chi in sella alla moto per percorrere lunghe distanze nella natura, chi sgusciando con lo scooter nelle viuzze di suggestivi paesini o chi ancora preferisce il silenzio e la pedalata della bicicletta. È a tutti loro che Poste Italiane offre il servizio 2ruotExpress, una comoda iniziativa per spedire moto, scooter o bici in Italia e a Barcellona. I clienti possono poi ritirare i loro mezzi a due ruote approfittando della celerità di Sda, il corriere espresso di Poste Italiane per il trasporto dei veicoli a motore o pedali, e scegliendo il punto di ritiro più vicino tra le 90 filiali in Italia.

I veicoli affidati al servizio 2ruotExpress sono assicurati contro incendio, furto e danneggiamenti. La motocicletta, lo scooter o la bicicletta viaggiano in totale sicurezza in speciali gabbie metalliche e con apposite cinghie di ancoraggio progettate per proteggere dagli urti. Un sistema di rilevazione satellitare ne consente inoltre il tracciamento in tempo reale per monitorare lo stato della spedizione. Il mittente deve semplicemente recarsi presso la sede Sda di partenza per assistere alle manovre di carico ed ancoraggio del mezzo all’interno dell’apposita gabbia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vacanze viaggiare leggeri servizio Poste Delivery Web
Vedi anche
Baresi, feretro accolto dai cori della Curva Sud: "C'è solo un capitano" - Video
Boom di motori con il carburante annacquato, i meccanici: "Mai visti tanti casi in 50 anni"
Funerali don Mazzi, l'uscita del feretro sulle note di "Io vagabondo" - Video
Il punto sui mercati: agosto parte in verde, risiko al centro con la risposta di Mps - Video
Don Mazzi, a Milano l'arrivo del feretro fra gli applausi commossi - Video
Latte crudo ma non solo, i rischi da batterio Stec per i più piccoli - Video
News to go
Caldo record, allerta massima: oggi 25 città da bollino rosso
Ex Ilva, sciopero lavoratori a Taranto: "Serve transizione ecologica e sociale" - Video
Conte: "Non votiamo il sostegno militare all'Ucraina" - Video
news to go
Gioco d'azzardo tra i giovani, crescono i comportamenti a rischio
Trump e il colpo vincente a golf: "Io ho talento e voi no" - Video﻿
Pd, il lungo colloquio appartato tra Schlein e Gualtieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza