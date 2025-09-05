Vicenzaoro, Piaserico (Confindustria Federorafi): "Operatori pronti ad affrontare sfide continue"

"Penso che gli operatori siano ormai abituati a pensare che l'instabilità, di cui parliamo dall'epoca della pandemia, sia una nuova normalità. Sono pronti ad affrontare sfide continue sempre più imprevedibili. Dai conflitti ai dazi, è un continuo cercare di superare tutte le difficoltà". Lo ha detto Claudia Piaserico, presidente di Confindustria Federorafi, alla prima giornata di lavori di Vicenzaoro September 2025, il salone internazionale dell'oreficeria e della gioielleria firmato Italian Exhibition Group, in programma dal 5 al 9 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza.