Vincenzo di Vincenzo nuovo vicedirettore de Il Mattino

Caltagirone Editore, da sua esperienza e sue competenze un contributo prezioso per lo sviluppo e il rafforzamento del giornale

Caltagirone Editore S.p.A. annuncia che, a partire dal 1° giugno 2025, Vincenzo Di Vincenzo assumerà il ruolo di Vicedirettore de Il Mattino. Giornalista napoletano, nato nel 1959, di Vincenzo vanta una lunga e prestigiosa carriera all’interno dell’agenzia Ansa, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli, ha mosso i primi passi nel mondo dell’informazione in una televisione privata, per poi entrare, nel 1990, nella redazione napoletana dell’Ansa.

Dopo tredici anni a Napoli, nel 2003 è stato trasferito nella sede centrale di Roma, dove ha diretto l’area multimediale dell’agenzia e il portale Ansa.it. Dal 2008 ha guidato la redazione di Milano, venendo nominato, nel marzo 2025, caporedattore centrale. L’Editore - si legge in una nota - "rivolge a Vincenzo di Vincenzo i migliori auguri di buon lavoro nel nuovo incarico, certo che la sua esperienza e le sue competenze rappresenteranno un contributo prezioso per lo sviluppo e il rafforzamento de Il Mattino".