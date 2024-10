Vino, il Pugnitello di Federico Fazzuoli vince medaglia d'oro al Concours Mondial de Bruxelles

Il Pugnitello 2012 di Federico Fazzuoli, vignaiolo e noto conduttore televisivo, ha vinto la medaglia d’oro del Concours Mondial de Bruxelles, il più grande concorso enologico itinerante del mondo che ha riunito a Guanajuato, in Messico, esperti del settore enologico internazionale per degustare 7.500 vini bianchi e rossi provenienti da 42 Paesi di tutto il mondo. La giuria di questo premio è internazionale e ne fanno parte assaggiatori di Francia, Belgio, Stati Uniti, Giappone e Messico. A questo proposito la cerimonia di premiazione si svolgerà l 7 ottobre si svolgerà a Palazzo Valentini a Roma dalle ore 14, seguiranno dalle 15.30 alle 20.45 le degustazioni dei vini premiati.

Il Pugnitello è un antico vitigno autoctono toscano, abbandonato in tempi passati per la sua scarsa produttività. Produce infatti piccoli grappoli spargoli (come un piccolo pugno appunto da cui il nome) ma in grado di produrre un vino di un profumo ed un sapore intensi e particolari. L’input del primo vino, il Pugnitello nacque da una ricerca fatta dall’Università di Firenze. Federico Fazzuoli ha voluto portarlo sulle Balze del Valdarno di Sopra per migliorare il Chianti e nel 2002 fu piantata la prima vigna e si scoprì che li, sulle Balze del Valdarno di Sopra, il Pugnitello abbandonava la sua durezza per diventare più morbido, più pacato, senza perdere però la sua potenza espressiva. Decise allora di vinificarlo in purezza e i risultati sono stati straordinari, cCome ha detto il grande esperto Jeff Porter, degustare il Pugnitello di Federico Fazzuoli “è come ricevere un pugno dato con un guanto di velluto che ti dà un lungo piacere”.

La famiglia Fazzuoli produce vino e olio in Toscana dal 1868. Originaria di Cortona, all’inizio del secolo scorso acquistò questa terra situata sulle Balze del Valdarno Superiore, dove s'incontrano i confini delle province di Firenze, Siena e Arezzo. L’innovazione della Fattoria Fazzuoli è una costante di tutta della produzione della Fattoria. Tutti i vini sono biologici dal 1995.