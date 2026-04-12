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Vino, Lollobrigida: "Basta allarmi su etichette da burocrati di Bruxelles"

Il ministro dell'Agricoltura e del Made in italy in apertura della 58esima edizione di Vinitaly

(Fotogramma/Ipa)
(Fotogramma/Ipa)
12 aprile 2026 | 12.03
Redazione Adnkronos
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“Basta, non ce la facciamo piu’ ad inseguire burocrati che nei palazzi di Bruxelles, senza conoscere lanciano idee che noi siamo costretti a scoraggiare e come e’ avvenuto per l’Irlanda a cancellare”. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a Verona, in apertura della 58esima edizione di Vinitaly. “Non esiste criminalizzare le nostre produzioni di qualità difenderemo i nostri prodotti, non perche’ non vogliamo etichette, anzi le vogliamo piu’ informative possibili, noi non vogliamo etichette allarmistiche che condizionano le persone che acquistano e consumano”.

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vino etichette burocrazia Vinitaly
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