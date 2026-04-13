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Vino, Zoppas: "Obiettivo portare export Italia a quota 10 mld"

Il presidente di Ice, in occasione dell'Opening di Vinitaly 2026

Vino, Zoppas:
13 aprile 2026 | 08.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"L'obiettivo è ambizioso ma raggiungibile: vogliamo portare l'export del vino italiano dai correnti 8 miliardi a 10 miliardi di euro nel più breve tempo possibile. Insieme, stiamo costruendo il futuro del nostro business". Lo ha dichiarato il presidente di Ice, Matteo Zoppas, in occasione dell'Opening di Vinitaly 2026.

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"L’impegno di Ice per questa edizione di Vinitaly è straordinario - siega - insieme a Veronafiere portiamo oltre 1.000 buyer strategici provenienti da 53 Paesi, segnando un incremento del 20% rispetto allo scorso anno. Cruciale per il settore resta il consolidamento in Usa, dove l’Italia mantiene saldamente la sua posizione, nonostante i dazi e la debolezza del cambio euro dollaro. Quest'anno Vinitaly Usa si sposta da Chicago a New York per presidiare il cuore del mercato americano con rinnovata forza".

"Stiamo puntando inoltre su nuovi potenziali mercati - aggiunge Zoppas - come Mercosur, India, Sud Est Asiatico e Australia e per il 2026 abbiamo programmato ben 61 iniziative promozionali in 24 mercati prioritari, dai Balcani alla Cina".

“Il Vinitaly si conferma la fiera di riferimento globale - dichiara Zoppas - dove si definiscono i trend di settore. In una fase economica complessa, e in linea con le priorità emerse dal tavolo di crisi voluto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è fondamentale accelerare la promozione e lo sviluppo internazionale del comparto".

"È stata dunque messa in moto una macchina con più risorse e attività per le imprese e per lo sviluppo del business. Questa spinta - continua - si realizza attraverso quella 'Diplomazia della Crescita' voluta dal ministro Tajani, che vede il sistema Italia muoversi in modo compatto anche all’estero".

"Un ruolo centrale in questa strategia è svolto dal lavoro del ministro Francesco Lollobrigida che punta molto sulle esportazioni ed è anche fautore del riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Immateriale dell'Unesco".

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vino italiano export vinitaly 2026 aziende italiane
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