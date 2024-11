Violenza sulle donne, Ercoli (Differenza donna): "Con Coop per prevenire la violenza"

"Come Differenza donna abbiamo rinnovato con immenso piacere la collaborazione con Coop perché Coop sin dall'inizio ha sviluppato delle campagne di comunicazione che rappresentano lo strumento di prevenzione che serve per fare evolvere il nostro Paese. L'Italia è ancora un po' arretrata rispetto all'area culturale di prevenzione quando si parla di violenza sulle donne". Queste le parole di Elisa Ercoli, presidente di Differenza donna in occasione della presentazione della seconda edizione della campagna ‘Il silenzio parla’ realizzata da Coop Italia. Una campagna di informazione e sensibilizzazione in vista del 25 novembre la ‘Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne’.