Vittimberga (Dg INPS): "Nostra attenzione su AI è duplice: modello efficiente ed etico"

"La nostra attenzione è duplice, quella di creare un modello efficiente che possa essere foriero di semplificaziokne all'interno delle nostre procedure, ma allo stesso tempo un modello etico, basato sulla tutela dei dati dei cittadini e sulla sovranità del dato, perché noi tuteliamo una serie di dati estremamente sensibili: di disabilità, di fragilità, delle famiglie, per noi è importante mettere al sicuro questi dati dall'appropriazione indebita che i modelli generalisti non controllati potrebbero effettuare", lo ha detto la Direttrice Generale dell'INPS Valeria Vittimberga a margine del convegno "Valore IA", in cui Almaviva ha presentato Ultra, il nuovo framework Ai strategico del gruppo. Vittimberga ha poi aggiunto: "Tra l'altro noi abbiamo il dovere etico di non rispondere soltanto alla domanda dei cittadini, ma essere sempre più proattivi, mettendo a disposizione dei cittadini tutte le potenzialità delle nostre ormai oltre 470 prestazioni. Questo lo possiamo fare anche grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale".