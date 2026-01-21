Webuild, a Lane in Florida contratti per 547 mln per progetto Westshore Interchange

Il progetto punta a modernizzare e migliorare sicurezza e capacità di traffico di arterie chiave dell’area come la I-275, la SR 60 e la Veterans Expressway

Webuild comunica che la controllata americana Lane, in joint venture con Superior Construction, ha firmato contratti per USD 643 milioni (547 milioni) complessivi per la realizzazione del progetto Westshore Interchange, la più grande iniziativa infrastrutturale del Florida Department of Transportation (Fdot) nell’area di Tampa Bay. Partono così i lavori, che coinvolgeranno uno dei corridoi stradali più trafficati della Florida. Nel 2023, la joint venture – partecipata da Lane (al 50%) e Superior Construction (50%) – aveva già sottoscritto un contratto da USD 10 milioni per la sola progettazione, propedeutico alla firma di questi nuovi contratti. La realizzazione per fasi del progetto ha consentito una stretta collaborazione con Fdot, dando vita ad un progetto che massimizza il valore dell’infrastruttura e risponde al meglio alle esigenze della comunità.

Il progetto - si sottolinea - punta a modernizzare e migliorare sicurezza e capacità di traffico di arterie chiave dell’area come la I-275, la SR 60 e la Veterans Expressway, a supporto della crescita economica e demografica del territorio. Gli interventi previsti includono nuove rampe sopraelevate per un accesso più agevole al Tampa International Airport, carreggiate più ampie sulla State Road 60, collegamenti con corsie express e infrastrutture migliorate per ciclisti e pedoni. Il progetto collegherà inoltre le aree a nord e a sud dell’autostrada attraverso nuovi sottopassi e ponti. Al termine dei lavori, 400.000 veicoli al giorno attesi potranno beneficiare di tempi di percorrenza più ridotti e infrastrutture più sicure.

Il Gruppo - si sottolinea - rafforza così una presenza già consolidata negli Stati Uniti, dove si posiziona come partner strategico per l’ammodernamento della rete infrastrutturale del Paese. Gli Stati Uniti rappresentano inoltre uno dei mercati più strategici per il Gruppo, con Lane che opera come principale operatore su base locale. Tra i progetti più rilevanti in corso, i due tunnel gemelli Palisades per potenziare i collegamenti ferroviari di New York e, in Florida, i progetti Seminole Expressway/SR 417 e I-275/I-4 Downtown Tampa Interchange (DTI) a Tampa e intersezioni strategiche tra la I-4 e la Sand Lake Road e tra la I-4 e la SR 535 nella contea di Orange. A luglio, il Gruppo si è aggiudicato lavori di ampliamento e ammodernamento sulla I-85 in Carolina del Nord e quelli di ammodernamento di una tratta della I-75, uno dei principali corridoi per la viabilità del Nord in Florida.

Link: https://www.webuildgroup.com/it/media/note-stampa/lane-webuild-jv-contratto-usd-643-milioni-westshore-interchange-usa/