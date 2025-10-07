Welfare, Ballarè (Manageritalia): "Necessario sistema che consenta sviluppo equilibrato del Paese"

"E' necessario avere un sistema che dia equità, certezze e che consenta uno sviluppo equilibrato del Paese. Al di là della questione fiscale, è importante lavorare sul welfare e favorire, all'interno di una manovra, lo sviluppo delle imprese che portano innovazione e imprese ad alto valore aggiunto, che consentano di arricchire la fascia di lavoro di queste persone che negli ultimi cinque anni hanno perso il 10% del loro potere d'acquisto". A dirlo Marco Ballarè, presidente Manageritalia all'evento organizzato a Roma dalla stessa associazione, dal titolo 'Fisco e welfare: proposte per una nuova stagione di crescita'.