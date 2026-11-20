Wendy’s, uno dei principali brand al mondo nel settore della ristorazione quick-service, inaugurerà il suo primo ristorante in Italia il 19 novembre a Roma, presso il centro commerciale Euroma2. Con il suo arrivo il brand porterà anche nel nostro Paese i suoi iconici hamburger quadrati e la propria filosofia, basata sulla qualità, sull’attenta selezione degli ingredienti e sulla preparazione al momento. È previsto un piano di sviluppo pluriennale che partirà con 20 ristoranti a gestione diretta.

Wendy’s® si prepara a entrare ufficialmente nel mercato italiano il 19 novembre, con l’apertura del suo primo ristorante presso il centro commerciale Euroma2 di Roma. Un traguardo che segna l'inizio di un piano di sviluppo su scala nazionale, guidato da Iconic Burger S.r.l., master franchisee esclusivo di Wendy’s per l’Italia.

L’arrivo del brand porterà ai consumatori italiani l’esperienza Wendy’s, caratterizzata da ingredienti di alta qualità, ricette preparate al momento, servizio rapido e prezzi accessibili.

Un brand globale, da sempre sinonimo di qualità

Wendy’s è uno dei principali brand al mondo nel settore della ristorazione quick service (QSR) e il terzo operatore a livello globale nel segmento degli hamburger, con oltre 7.000 ristoranti in 39 mercati e un fatturato complessivo generato dal sistema di circa 14 miliardi di dollari nel 2025.

Fin dalla sua fondazione, nel 1969, Wendy’s si è distinta per l'attenzione a qualità, selezione degli ingredienti e preparazione dei piatti al momento dell’ordine.

Una filosofia racchiusa nel principio Quality is Our Recipe®, che guida il brand nel proporre un’esperienza capace di coniugare qualità, praticità e convenienza. In Italia, questo standard sarà mantenuto attraverso l’utilizzo di carne di scottona.

Wendy’s in Italia: una strategia di crescita a lungo termine

L’Italia rappresenta un’importante opportunità di crescita per Wendy’s e Iconic Burger. Il nostro Paese è infatti uno dei principali mercati europei della ristorazione, con un valore stimato di circa 84 miliardi di euro nel 2025. Il segmento QSR presenta significative potenzialità di sviluppo, grazie a una penetrazione delle catene ancora contenuta rispetto alla media globale (11% contro il 35%*), ma in costante crescita.

“Portare Wendy’s in Italia è per noi un sogno che diventa realtà. Abbiamo scelto Roma come punto di partenza perché rappresenta la città ideale per far conoscere agli italiani un brand con una storia importante e prodotti iconici. Il nostro impegno è rimanere fedeli a ciò che Wendy’s rappresenta da oltre cinquantacinque anni con preparazioni realizzate al momento e un’accoglienza attenta alle persone, creando al tempo stesso un’esperienza in grado di entrare in sintonia con i consumatori italiani. Euroma2 è solo l’inizio e non vediamo l’ora di far scoprire a tutti ciò che rende Wendy’s unico, a partire dai suoi iconici hamburger quadrati preparati con carne di scottona”

- Paolo Fellini, CEO di Iconic Burger, master franchisee di Wendy’s in Italia

“Il debutto di Wendy’s in Italia rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita internazionale del brand. L’Italia è un mercato dinamico e ricco di opportunità e siamo orgogliosi di compiere questo nuovo passo insieme a Iconic Burger. Grazie alla loro consolidata esperienza nei settori del food & beverage e dell’ospitalità, i nostri partner portano una profonda conoscenza del mercato locale e solide basi per sviluppare il brand. Condividono inoltre i nostri valori e il nostro impegno per la qualità e l’ospitalità. Non vediamo l’ora di far conoscere a un numero sempre maggiore di consumatori italiani i prodotti di qualità, preparati al momento, e l’esperienza distintiva che rendono Wendy’s unico”.

- E.J. Wunsch, President – International, The Wendy’s Company

Il piano di sviluppo a lungo termine di Iconic Burger prevede l’apertura di diverse decine di ristoranti in tutta Italia, a partire da una prima fase che ne comprende 20 a gestione diretta. La crescita iniziale si concentrerà principalmente su Milano e Roma, per poi estendersi progressivamente ad altre regioni, compreso il Sud Italia.

I ristoranti Wendy’s saranno presenti in diverse tipologie di location e formati: centri commerciali, aree pedonali ad alto passaggio e posizioni strategiche nei centri delle principali città.

Il primo ristorante Wendy’s in Italia apre a Euroma2

Il 19 novembre alle ore 15:00, Iconic Burger inaugurerà il primo ristorante Wendy’s in Italia presso il centro commerciale Euroma2 di Roma.

Il locale si svilupperà su una superficie di 180 m², con circa 60 posti a sedere e un team composto da 36 persone, pronto ad accogliere i consumatori italiani e a far conoscere loro una selezione dei prodotti più rappresentativi del brand.

Il menù proporrà gli iconici hamburger Wendy’s Single, Double e Tower, insieme al celebre Baconator®. Non mancheranno le proposte a base di pollo, tra cui Chicken Beast e Chicken Beast Spicy, entrambi preparati con 150 grammi di pollo, oltre a Chicken Wrap e Nuggets.

L’offerta sarà completata da Mozzarella Sticks, Chili e insalate. Non mancheranno le patatine skin-on, disponibili anche nelle versioni loaded, come Chili Cheese Fries e Baconator® Cheese Fries.

A completare l’offerta, il celebre Frosty®, il dessert simbolo di Wendy’s, disponibile nei gusti vaniglia e cacao, con topping al caramello salato, cheesecake al lampone e crumble di KitKat®.

Un'esperienza contemporanea tra design, tecnologia e identità locale

Il ristorante di Euroma2 sarà caratterizzato dal design Future Fresh di Wendy’s, con colori vivaci e un’atmosfera accogliente, pensata per esprimere al meglio l’identità del brand e integrarsi con elementi ispirati alla città di Roma.

A rendere unico lo spazio contribuirà anche un murale realizzato appositamente dagli artisti Solo & Diamond, che reinterpreteranno alcuni degli elementi iconici dell'immaginario Wendy’s attraverso richiami alla storia e alla tradizione della capitale, creando un legame tra l’identità internazionale del brand e la nuova comunità locale.

L’apertura segnerà inoltre il debutto dell’app Wendy’s Italia e del programma fedeltà Wendy’s Italy Rewards, che permetteranno ai clienti di accumulare Fresh Points a ogni acquisto e accedere a offerte e promozioni dedicate.