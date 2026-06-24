Wmf 2026, Grimaldi (UniBo): "Con Start Up Day la ricerca si fa progetto d'impresa"

"We Make Future è un grande gathering di persone che arrivano da tanti Paesi e che sono accumunate dall'innovazione e dal confronto sul futuro. Per Bologna è un'occasione eccezionale perché è un indotto di energia su un territorio che si sta posizionando a livello internazionale come un importante gate dell'innovazione. E quest'anno per la prima volta il Wmf ospita lo Start Up Day, con cui la ricerca del nostro ateneo diventa progetto imprenditoriale", ha dichiarato Rosa Grimaldi, docente dell'Università di Bologna, vicepresidente di BolognaFiere e delegata del sindaco all'Innovazione, a margine del We Make Future 2026, uno dei più grandi festival internazionali dedicati alla tecnologia e all'innovazione digitale, che va in scena da oggi a venerdì nei padiglioni di BolognaFiere.