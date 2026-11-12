Women on board a Bruxelles, accordo europeo per rafforzare leadership femminile

La delegazione ha incontrato Antonella Sberna, Dario Nardella e Stefano Bonaccini. Formalizzata

Due giorni di incontri istituzionali, confronto sulle competenze e nuove prospettive internazionali. Si è conclusa a Bruxelles la missione della delegazione di Women on board, il progetto promosso da Aidp, Federmanager, Hub del Territorio e Manageritalia per favorire una maggiore presenza femminile negli organi di governance di imprese e organizzazioni attraverso la formazione e la valorizzazione delle competenze. La delegazione ha incontrato al Parlamento europeo Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo, e Dario Nardella, eurodeputato, mentre il confronto con Stefano Bonaccini, eurodeputato, si è svolto presso la sede della Regione Emilia-Romagna a Bruxelles. Al centro degli incontri, pari opportunità, valorizzazione del talento femminile e ruolo delle competenze per una governance più inclusiva e competitiva.

Il risultato più significativo della due giorni è stata la formalizzazione dell’accordo di collaborazione con European women on boards (EWOB), la rete europea impegnata nella promozione della leadership femminile. Un'intesa che apre una nuova fase internazionale per Women On Board, favorendo la partecipazione della comunità WOB alle iniziative europee e offrendo vantaggi, opportunità di networking, confronto e sviluppo professionale oltre i confini nazionali.

"Le pari opportunità - ha dichiarato Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo - diventano concrete quando le competenze si traducono in responsabilità. Promuovere una maggiore presenza delle donne nei luoghi decisionali significa riconoscere il valore del talento femminile. Il confronto al Parlamento europeo offre un’occasione preziosa per mettere in relazione istituzioni, imprese e professioni e costruire una governance più equilibrata e rappresentativa".

"La competitività europea passa anche dalla qualità della governance - ha sottolineato Dario Nardella, eurodeputato - preparare donne e uomini ad assumere responsabilità nei Consigli di amministrazione delle società quotate e non quotate significa investire nella capacità delle imprese di innovare e affrontare le trasformazioni. Women on board contribuisce a questo obiettivo, mettendo in relazione formazione, competenze e opportunità professionali".

"Nato in Emilia-Romagna e cresciuto su scala nazionale - ha evidenziato Stefano Bonaccini, eurodeputato - Women on board porta in Europa un’esperienza concreta di collaborazione tra territori, associazioni e professioni. E' un percorso che riconosce il valore delle competenze e mette in relazione comunità diverse intorno a un obiettivo condiviso. Investire sui talenti significa investire nel futuro delle imprese e dei nostri territori".

Nel 2025 Women on board ha registrato 1.456 iscritti da tutte le regioni italiane e 779 persone ammesse alla Short List. La rilevazione sulle carriere ha raccolto 113 segnalazioni di incarichi di governance o avanzamenti professionali, mentre 62 rispondenti alla survey hanno dichiarato almeno un incarico in un consiglio di amministrazione dopo l'ingresso nelle Short List. La missione di Bruxelles ha segnato anche l'avvio della quarta edizione di Women on board, che proseguirà nel 2027 con un percorso formativo completamente gratuito, finalizzato a rafforzare la presenza femminile negli organi di governance, ma aperto anche agli uomini. Il programma prevede incontri dedicati ai principali aspetti della governance aziendale per fornire a manager e professionisti competenze e strumenti utili ad assumere incarichi negli organismi decisionali. Il percorso si concluderà a giugno 2027 con l'inserimento di chi avrà completato la formazione in un elenco qualificato online, consultabile dalle imprese alla ricerca di professionalità per i propri organi di governance. Un ulteriore passo per valorizzare il talento e costruire una leadership più equilibrata e rappresentativa, in Italia e in Europa.