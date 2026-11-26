L'ulivo non è soltanto una risorsa agricola, ma un patrimonio culturale, ambientale ed economico che racconta la storia del territorio e delle comunità che lo abitano. Preservarlo significa proteggere un'identità costruita nel corso dei secoli e garantire un futuro a un'intera filiera produttiva. È questa la prospettiva alla base dell'impegno di Salov, attraverso il marchio storico Filippo Berio, nella tutela del patrimonio olivicolo italiano, duramente colpito dall'emergenza Xylella. In occasione della Giornata mondiale dell'Olivo, che si celebra il 26 novembre, il Gruppo rilancia il proprio impegno con un progetto sviluppato insieme a Save the Olives e al Cnr, con l'obiettivo di contribuire alla rigenerazione del patrimonio olivicolo del Salento. "Abbiamo sentito da subito la responsabilità, in un certo senso, di preservare non soltanto la filiera esistente, ma di assicurare il futuro a questa filiera che è così importante per l'agricoltura e per il sistema economico italiano", spiega Gianmarco Laviola, amministratore delegato di Salov. Una responsabilità che nasce dalla consapevolezza del valore dell'olivo, un albero che va ben oltre la sua funzione produttiva. "L'ulivo è molto più di un albero ed è molto più di un comparto agricolo. È un simbolo, rappresenta la cultura millenaria dell'agricoltura italiana, un simbolo di pace che tutti conosciamo e che è presente nell'immaginario collettivo come rappresentazione della pace, del futuro e della convivenza tra i popoli". (VIDEO)

Un patrimonio che in Italia affonda le proprie radici in una storia millenaria. "Pensate che ci sono ulivi anche di oltre 3.000 anni attualmente viventi in Italia, uno in Sardegna e uno in Puglia. Questi alberi erano presenti nel nostro Paese già molto prima che fosse costruito il Colosseo. È un indice di quanto rilevante sia l'olivo per la nostra storia e per tutta la filiera dell'olio extravergine d'oliva", sottolinea Laviola. A mettere a rischio questo patrimonio è soprattutto la Xylella fastidiosa, il batterio che ha devastato vaste aree del territorio pugliese, provocando la morte di milioni di alberi e compromettendo la continuità produttiva di interi territori. "È una tragedia che ha distrutto più di 20 milioni di ulivi nel sud della Puglia e che non si è ancora fermata. Compromette il futuro della filiera dell'olio extravergine d'oliva nella regione e, in definitiva, in tutta Italia", osserva l'amministratore delegato di Salov. Un'emergenza che Laviola conosce anche sul piano personale. "Io sono pugliese e ho dei ricordi molto vivi di uliveti secolari cancellati da un anno all'altro. È una cosa veramente toccante". Da qui la scelta di sostenere un percorso che affianchi alla sensibilizzazione un intervento concreto sul territorio.

Il progetto nasce dalla collaborazione con Save the Olives, associazione fondata anche grazie all'impegno dell'attrice premio Oscar Dame Helen Mirren, che ne è ambasciatrice e che ha scelto la Puglia come luogo in cui trascorrere parte dell'anno. Proprio l'esperienza diretta della perdita degli ulivi nella campagna pugliese ha contribuito a far crescere il suo impegno nella sensibilizzazione sull'impatto della Xylella e sulla necessità di salvaguardare questo patrimonio. Per Salov, la collaborazione si è tradotta in un partenariato pubblico-privato con Save the Olives e il Cnr – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante. Il programma, della durata di cinque anni, punta a rafforzare la ricerca e le attività sperimentali sul campo per individuare e sviluppare nuovi genotipi di olivo resistenti alla Xylella e produttivi, salvaguardando al tempo stesso la biodiversità. L'obiettivo è creare le condizioni scientifiche per ripopolare progressivamente il Salento di alberi di olivo.

"Noi abbiamo fatto questa partnership con Save the Olives e con il Cnr perché siamo convinti che non esista una reale sostenibilità senza la ricerca scientifica. La collaborazione con il Cnr è fondamentale", afferma Laviola, ricordando che Salov lavora con l'istituto da circa dieci anni per sviluppare genotipi più resistenti ai cambiamenti climatici e agli agenti patogeni. Il nuovo partenariato rappresenta anche l'evoluzione di un percorso già avviato a Villa Filippo Berio, dove l'uliveto presente è diventato un laboratorio a cielo aperto dedicato alla ricerca sulla Xylella e alla biodiversità olivicola. Un'esperienza che conferma, secondo il management del Gruppo, l'importanza di mettere in relazione competenze scientifiche, imprese e territorio per rafforzare la resilienza dell'intera filiera.

La particolarità dell'iniziativa è soprattutto nella sua prospettiva temporale. Non si tratta, infatti, di un progetto destinato a produrre risultati immediati, ma di un investimento che guarda alle generazioni future. "La bellezza di questo progetto sta nel fatto che, a differenza di molti altri progetti che può mettere in piedi un'azienda industriale, i risultati non si vedranno oggi. Pensate a quanto tempo ha bisogno un albero di olivo per crescere e portare i suoi frutti: i risultati si vedranno probabilmente tra 20-30 anni".

Una prospettiva che rende centrale anche il tema della trasmissione della memoria e della consapevolezza. Per questo Salov e Save the Olives affiancano all'impegno scientifico un'attività di sensibilizzazione, attraverso un video pensato anche per le nuove generazioni. Un racconto che vuole restituire il valore di un paesaggio profondamente trasformato dalla malattia e far conoscere ai bambini ciò che rischia di andare perduto. "Soltanto i bambini di oggi riusciranno forse a godere dei risultati di questo progetto. Bambini che sono nati quando gli ulivi erano già morti a causa della Xylella e che potranno nuovamente ammirare la bellezza di questi paesaggi e la visione degli ulivi millenari", conclude Laviola.