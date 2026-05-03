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Zanardi, con Barilla una partnership storica e profonda basata su valori di resilienza e inclusione

andata ben oltre la semplice sponsorizzazione sportiva trasformandosi in un rapporto basato su valori condivisi

Zanardi, con Barilla una partnership storica e profonda basata su valori di resilienza e inclusione
03 maggio 2026 | 12.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La collaborazione tra Barilla e Alex Zanardi è stata una partnership storica e profonda, che è andata ben oltre la semplice sponsorizzazione sportiva, trasformandosi in un rapporto basato su valori condivisi, resilienza e inclusione. Testimonial e Valori: Barilla ha scelto Zanardi come ambasciatore nel mondo, in particolare per facilitare l'ingresso del marchio nel mercato statunitense, grazie alla sua immagine di sportivo tenace, amato e con forti valori familiari. Supporto Post-Incidente: dopo il tragico incidente di Lausitz nel 2001, Barilla ha deciso di non interrompere il rapporto, ristrutturando il programma di sponsorizzazione per sostenere Zanardi nel suo percorso di rinascita e nella successiva carriera paralimpica.

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Paracycling e il 'Blu Team': Barilla ha sponsorizzato il team di handbike di Zanardi (Barilla Blu Team), accompagnandolo nelle sue vittorie internazionali, inclusi i successi ai Giochi Paralimpici. Impegno per l'Inclusione: la figura di Zanardi è stata centrale anche nelle iniziative di Barilla legate alla diversità e all'inclusione, specialmente dopo il 2013, rafforzando l'immagine del gruppo non solo come produttore di pasta, ma come realtà attenta al 'capitale umano'.

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Tag
partnership storica resilienza inclusione sponsorizzazione sportiva
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