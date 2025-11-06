Zootecnica: Lombardo (Zoetis), 'Portiamo innovazione nella filiera'

"Siamo una farmaceutica veterinaria. Attraverso le attività di ricerca e sviluppo - alle quali è destinata gran parte dei nostri investimenti - riusciamo a generare innovazione, che è parte del nostro Dna. Puntiamo nell'innovazione perché possa essere ispiratrice per tutto il resto della filiera". Sono le parole di Carmelo Lombardo, amministratore delegato di Zoetis Italia, azienda leader globale nella salute animale, in occasione dell'evento conclusivo del progetto 'Allevamento al Femminile' della farmaceutica veterinaria, dove sono state premiate tre donne che si sono distinte nel settore. La premiazione è avvenuta a Ozzano (Bo), presso la sede del dipartimento di medicina veterinaria dell'università di Bologna.