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Encefalopatia epatica, Conforti (EpaC)  'non lasciare soli pazienti e caregiver'

13 maggio 2026 | 15.14
Redazione Adnkronos
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"Questa campagna valorizza la centralità della persona, ponendola al centro di un percorso di presa in carico globale e costruendo attorno al paziente un supporto concreto. Un elemento chiave è la capacità di riconoscere la malattia senza sottovalutare i sintomi iniziali. L'iniziativa nasce dal racconto diretto di una paziente e mette a disposizione di famiglie e caregiver informazioni utili per una migliore gestione della patologia, con l'obiettivo di non lasciare soli i pazienti e chi se ne prende cura".  Così Massimiliano Conforti, presidente dell'Associazione EpaC Ets, durante la presentazione a Roma della campagna 'Encefalopatia epatica: riEEsci a vederla', promossa da Alfasigma.

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