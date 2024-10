Energia da fonti rinnovabili, nel Dl Coesione i fondi per il sostegno alle imprese

In tema di produzione di energie da fonti rinnovabili, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’8 ottobre, ha adottato di concerto con il Ministero per gli affari europei, il Sud e le politiche di coesione e il PNRR, il provvedimento che individua i criteri di selezione per sostenere le imprese per la realizzazione di interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Decreto interministeriale in oggetto è stato adottato in attuazione dell’art.33, comma 1 del Dl 60/2024 noto come Dl Coesione. I fondi di cui sopra hanno un importo complessivo pari a 1 miliardo e 62 milioni di euro che permettono di avviare il processo per l’attivazione degli investimenti previsti dal PNRIC, Piano Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività, nell’ambito delle politiche di coesione 2021-2027 che ha tra le priorità, appunto, la promozione delle energie prodotte da fonti rinnovabili.

Per approfondire: https://www.mase.gov.it/comunicati/energia-mase-decreto-con-criteri-sostenere-maggiore-produzione-rinnovabile-e-capacita-di