Entra in vigore il Decreto FER X transitorio

In tema di fonti energetiche rinnovabili, il 28 febbraio è entrato ufficialmente in vigore il Decreto FER X transitorio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il provvedimento intende sostenere la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025. In particolare, il Decreto è pensato per supportare tecnologie come eolico, fotovoltaico, idroelettrico e gas derivati dal processo di depurazione. “Si tratta di un provvedimento particolarmente atteso da imprese e famiglie, a conferma che la transizione verde e l’adozione di tecnologie pulite sta accelerando e coinvolge un numero crescente di soggetti”, ha dichiarato, in occasione della pubblicazione del testo del Decreto, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha aggiunto: “Proseguiamo con l’obiettivo di sostenere la produzione italiana di energia elettrica di impianti alimentati con fonti rinnovabili per favorire l’innovazione e la sicurezza energetica del Paese”.

Link: Decreto FER X transitorio