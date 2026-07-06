Export, il Ministro Tajani: verso quota 700 miliardi grazie alla diversificazione dei mercati

Intervenendo alla presentazione del Rapporto Export 2026 di SACE, il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha evidenziato come, nonostante il contesto internazionale caratterizzato da conflitti alle porte dell’Europa e da tensioni commerciali globali, l’Italia sia avviata verso il traguardo dei 700 miliardi di euro di esportazioni. Il Ministro ha attribuito buona parte dei risultati raggiunti al lavoro di squadra tra Farnesina, SACE, ICE, Simest e CDP, indicando nella diversificazione dei mercati la strategia vincente. In tale quadro, ha ribadito la volontà di consolidare la presenza nei mercati tradizionali, a partire dagli Stati Uniti, affiancandola a una crescente proiezione verso aree ad elevato potenziale di sviluppo, tra cui Mercosur, India, Messico e Australia. Il Ministro ha inoltre richiamato il ruolo delle Ambasciate italiane nel mondo, definite strumenti essenziali per la promozione del Sistema Paese e per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, confermando l’impegno del Governo a supportare il tessuto produttivo nazionale sui mercati esteri.

Tra le priorità indicate per favorire un’ulteriore crescita delle esportazioni figurano lo sviluppo del corridoio IMEC (India Middle East Europe Economic Corridor), la tutela delle principali rotte commerciali e l’attenzione verso i nuovi collegamenti come la rotta Artica.

Il comunicato della Farnesina