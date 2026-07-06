circle x black
Cerca nel sito
 

Export, il Ministro Tajani: verso quota 700 miliardi grazie alla diversificazione dei mercati

06 luglio 2026 | 17.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Intervenendo alla presentazione del Rapporto Export 2026 di SACE, il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha evidenziato come, nonostante il contesto internazionale caratterizzato da conflitti alle porte dell’Europa e da tensioni commerciali globali, l’Italia sia avviata verso il traguardo dei 700 miliardi di euro di esportazioni. Il Ministro ha attribuito buona parte dei risultati raggiunti al lavoro di squadra tra Farnesina, SACE, ICE, Simest e CDP, indicando nella diversificazione dei mercati la strategia vincente. In tale quadro, ha ribadito la volontà di consolidare la presenza nei mercati tradizionali, a partire dagli Stati Uniti, affiancandola a una crescente proiezione verso aree ad elevato potenziale di sviluppo, tra cui Mercosur, India, Messico e Australia. Il Ministro ha inoltre richiamato il ruolo delle Ambasciate italiane nel mondo, definite strumenti essenziali per la promozione del Sistema Paese e per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, confermando l’impegno del Governo a supportare il tessuto produttivo nazionale sui mercati esteri.

Tra le priorità indicate per favorire un’ulteriore crescita delle esportazioni figurano lo sviluppo del corridoio IMEC (India Middle East Europe Economic Corridor), la tutela delle principali rotte commerciali e l’attenzione verso i nuovi collegamenti come la rotta Artica.

Il comunicato della Farnesina

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Export Diversificazione Mercati Esportazioni Governo Internazionalizzazione
Vedi anche
Patrimoniale, Marattin a Fratoianni: "Video populista, priorità è abbassare tasse"
Miley Cyrus diventa una Barbie, la cantante: "Un sogno che si avvera" - Video
News to go
Italia regina europea del turismo anche nell'estate 2026
Nato, tutto pronto ad Ankara per il summit - Videonews dal nostro inviato
Il Volo torna in Italia con un tour estivo: "Cantiamo nelle location più belle d'Italia" - Video
News to go
Vertice Nato ad Ankara, i temi sul tavolo
Robert Powell ricorda il suo 'Gesù di Nazareth' con Zeffirelli: "Sul set una truccatrice scoppiò a piangere" - Video
Ultimo a Tor Vergata, Onorato: "Incassi milionari, modello Roma funziona"
Mondiali 2026, il medico: "Sistemi indossabili anti-caldo prevengono crisi" - Video
Viola Come il Mare, la nuova coppia d'oro Chillemi-Diaz: "Tra noi molto rispetto" - Video
Borgonzoni: "Serie italiane non hanno nulla da invidiare ai grandi film, pubblico sempre più affezionato" - Video
"Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo", l'inno di Ultimo chiude la notte dei record - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza