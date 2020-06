Red Ronnie difende Salvini

"Fortissimo Red Ronnie, parole di buonsenso!". Una difesa accorata di Matteo Salvini da parte del 'papà' del Roxy Bar, e il leader del Carroccio twitta entusiasta l'intervento di ieri su Rete 4, a 'Stasera Italia', con tanto di citazione e mascherina ad hoc di'Salvini tv'.

Interpellato sull'attualità politica, ieri Red Ronnie si è lasciato andare a un identikit del numero uno della Lega, difendendolo anche dagli attacchi delle piazze negli ultimi mesi: "Salvini è un istintivo - spiega -, si dice che parli alla pancia degli italiani perché parla con la pancia. Raramente lo vedo leggere dei discorsi, e diffido da chi legge i discorsi perché vuol dire o che non gli appartiene o che glielo ha scritto qualcun altro. Nel servizio avevate messo la canzone di Vasco 'C'è chi dice no' con tutti questi nemici di Salvini. Curiosamente ho qui il disco e devo mettere un pezzo. Perché? Perché continuano a giudicarlo sul Papeete, perché era a torso nudo, perché beveva il mojito e praticamente è un po' come quello che Vasco diceva di sé stesso. A Vasco gli dicevano 'è un animale, guardate l'animale' - spiega, mentre manda in onda il brano 'Blasco Rossi' -, e Salvini oggi è un po' quell'animale che tutti dicono".

Poi la stoccata alle piazze: "Visto che siamo in termini di canzone, vorrei ricordare una cosa: tutti cantano 'Bella Ciao', 'Bella Ciao' è una canzone che va bene nella Casa di Carta. Ma cantare 'mi sveglio una mattina ed è arrivato l'invasore'...ma l'invasore chi è? E' Salvini o è qualcuno dell'Europa che ci sta invadendo, ci sta comprando, ci sta obbligando a fare cose? Io sono anarchico - sottolinea ancora -, però vedo che ci sono molte cose che non stanno andando in questo mondo, c'è qualcuno che non sa più che ore sono", dice, citando Vasco. E sulle elezioni in Emilia Romagna aggiunge: "Da queste parte come in tutta Italia c'è un unico nemico, cioè Salvini. Possono avere torto o ragione, ma sembra che tutta la politica, tutte le decisioni sono contro Salvini".