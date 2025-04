L'assemblea di Acri, riunita oggi, all’unanimità, ha rinnovato i membri del consiglio per il triennio 2025-2027 e ha confermato nella carica di presidente, per acclamazione, Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo. L’assemblea ha inoltre nominato i membri del Comitato piccole e medie Fondazioni, del Comitato Società bancarie e del Collegio dei revisori dei conti. E' quanto comunica una nota dell'associazione.

A seguire, nella sua riunione di insediamento, il Consiglio ha nominato i membri del Comitato esecutivo e, tra questi, i 4 vicepresidenti: Bernabò Bocca, presidente di Fondazione Cr Firenze, che è vicepresidente vicario; Marco Gilli, presidente di Fondazione Compagnia di San Paolo; Giacomo Spissu, presidente di Fondazione di Sardegna; Gerhard Brandstätter, presidente di Cassa di Risparmio Bolzano Spa.

"Grazie al coinvolgimento di tutti i territori, si rinnova oggi la composizione degli organi di Acri", ha dichiarato il presidente Azzone. "Un sentito ringraziamento va ai colleghi che hanno concluso il mandato e i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi componenti designati per il triennio 2025-2027. Acri si rinnova nel solco di una tradizione di collegialità e collaborazione che da sempre contraddistingue l’azione dell'associazione, confermando una visione condivisa e partecipata, orientata a consolidare e rafforzare il ruolo delle Associate nel generare valore per le comunità e nel concorrere allo sviluppo sostenibile e inclusivo dei territori e del Paese. Questo spirito sarà ulteriormente ribadito e rilanciato in occasione del XXVI Congresso nazionale di Acri, in programma a Gorizia il 12 e il 13 giugno", ha concluso Azzone.