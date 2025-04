La Banca Mondiale (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) annuncia oggi una nuova soluzione d'investimento destinata agli investitori retail in Italia: un’obbligazione per lo Sviluppo Sostenibile a tasso fisso callable step – up della durata di 5 anni, denominata in Euro. Per questa emissione, la Banca Mondiale ha collaborato con Bnp Paribas, in qualità di Dealer e Liquidity Provider.

"I proventi dell’obbligazione - si legge in una nota - saranno utilizzati per sostenere il finanziamento di attività di sviluppo sostenibile volte a conseguire un impatto sociale e ambientale positivo nei Paesi in via di sviluppo, in linea con la missione della Banca Mondiale di ridurre la povertà e incrementare il benessere condiviso su un pianeta sostenibile".

Le obbligazioni "saranno offerte in collocamento agli investitori a partire dal 31 marzo 2025 e fino al 18 aprile 2025, fatta salva l'eventuale chiusura anticipata o proroga del periodo di offerta o la cancellazione dell'emissione delle obbligazioni". Verrà presentata, si legge ancora, "domanda di ammissione alla quotazione e alla negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milano, segmento EuroMot, gestito da Borsa Italiana". La soglia minima di investimento, si legge, "è di 1.000 euro", prosegue.

L'obbligazione per lo Sviluppo Sostenibile denominata in euro "corrisponde una cedola minima annua lorda a tasso fisso del 2% annuo per i primi due anni e del 2,25% annuo dal terzo al quinto anno". Le obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente dall'Emittente, alla data di rimborso anticipato e con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, al 100% del valore nominale. Alla scadenza, salvo il caso di rimborso anticipato, la Banca mondiale restituirà il 100% del valore nominale.