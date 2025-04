"160 anni di sì ai nostri territori, ecco perché all'Ops di Unicredit diciamo no". Questa è la locandina presentata su diversi quotidiani da Banco Bpm in occasione dell'Assemblea di oggi. "Il Consiglio di amministrazione - prosegue - dopo attenta valutazione della documentazione disponibile ha ritenuto che l'Ops lanciata da Unicredit non sia conveniente per gli azionisti di Banco Bpm". Il Banco afferma: "Abbiamo sempre incoraggiato il fare del nostro Paese: lo abbiamo dimostrato chiaramente negli ultimi 5 anni, 100 miliardi in finanziamenti alle imprese, 15 miliardi in mutui alle famiglie, 800 iniziative ogni anno per supportare i nostri territori". La chiosa: "Il tutto generando un ritorno del 1000 % per gli azionisti, in 5 anni".