circle x black
Cerca nel sito
 

Banche, Calcaterra (Bocconi): "Tassa extraprofitti fattibile, ma serve chiarezza su base e cap"

sponsor

Un gettito da 1,75 mld di euro è credibile? "La mia valutazione - dice all'Adnkronos il professore - è che 1,75 mld può essere raggiungibile solo se il disegno allarga la base effettiva rispetto al 2023. Con un prelievo “fotocopia” ma aliquota al 27,5%, la proiezione a mio parere tende a sovrastimare"

Banche, Calcaterra (Bocconi):
14 ottobre 2025 | 16.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un aumento della tassa sugli extraprofitti bancari dal 26% al 27,5% è “tecnicamente e normativamente fattibile”, ma solo se costruito con una base imponibile chiara, un tetto agli esborsi e un parere della Bce. A dirlo all’Adnkronos è Michele Calcaterra, professore di Corporate Finance alla Bocconi, che avverte: “La misura può reggere sul piano giuridico, purché si evitino basi spurie e retroattività sostanziale. I rischi ci sono, ma sono gestibili”.

Professore, la misura è fattibile?

"Sì, tecnicamente e normativamente è fattibile, se la misura è formulata come imposta/“contributo straordinario” settoriale, approvata con legge e con base imponibile chiara. L’Italia ha già introdotto nel 2023 un prelievo sugli extra-margini con cap all’esborso e perfino un’opzione alternativa: invece di pagare, accantonare a riserva non distribuibile. Queste architetture esistono già nell’ordinamento e sono un precedente operativo".

Rischi di incostituzionalità/retroattività/contenzioso?

"Al riguardo le posso solo dire che la Costituzione non vieta in assoluto la retroattività tributaria, ma la Corte richiede ragionevolezza, proporzionalità e rispetto del legittimo affidamento, mi riferisco agli artt. 3, 23, 53 Cost".

Come ridurre i rischi?

"Introdurre tetti quantitativi (es. cap % su totale attivo); motivare con interesse generale e temporalità; definire con precisione base e periodo d’imposta; acquisire parere Bce (non vincolante ma influente)".

Effetti sul comportamento delle banche (credito/costi ai clienti)?

"La Bce nei pareri su prelievi bancari (Spagna, Lituania) avverte che tasse straordinarie possono ridurre redditività e capacità di generare capitale, spingere a restringere offerta di credito o ad aumentare spread/prezzi per compensare, incidere sulla resilienza in stress. La raccomandazione è quindi di valutare l’impatto macro-prudenziale e disegnare misure mirate e soprattutto temporanee".

Un gettito da 1,75 mld di euro è credibile?

La mia valutazione è che 1,75 mld può essere raggiungibile solo se il disegno allarga la base effettiva rispetto al 2023. Con un prelievo “fotocopia” ma aliquota al 27,5%, la proiezione a mio parere tende a sovrastimare.

L’aggiunta di 1,2 mld di euro dalle rendite finanziarie e la riduzione della deducibilità delle perdite (dal 80 % al 54 %) quanto inciderebbero sul sistema bancario nel medio periodo?

"In Italia gli interessi/dividendi/capital gain (esclusi titoli di Stato) sono tipicamente al 26%. Portarli al 27,5% è tecnicamente semplice, ma incide sui risparmiatori e può spostare la domanda verso strumenti governativi. Il gettito di +1,2 mld dipende molto dall’elasticità di portafoglio; storicamente, quando l’aliquota salì al 26% (2014), si osservò un ribilanciamento verso titoli pubblici. La deducibilità perdite 80%/54% è un intervento pro-gettito nel breve (alza l’Ires imponibile), ma: peggiora il costo del rischio ex-ante; può disincentivare cessioni/gestioni attive di NPL;

Gli altri Paesi europei che fanno?

"Molti Paesi hanno usato prelievi straordinari; l’Italia ha già una struttura collaudata (base su extra-margini, cap, opzione a riserva). Una semplice alzata d’aliquota è coerente con queste esperienze, purché la base imponibile sia limata per evitare problemi". (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Banche tassa extraprofitti base cap
Vedi anche
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza