L'AI generativa trasforma il settore bancario. Nel 2025 le banche passano da progetti pilota a strategie mirate per aumentare efficienza, ridurre rischi e migliorare l’esperienza dei clienti. Lo rivela uno studio dell'IBM Institute for Business Value. Oggi solo l’8% delle banche adotta l’AI generativa su larga scala, mentre il 78% mantiene un approccio tattico. Il settore però accelera e ridefinisce servizi e processi con applicazioni mirate di questa tecnologia.

Dopo anni di risultati convergenti, emerge una forte divergenza tra istituti. La tecnologia diventa il fattore che separa i leader dagli inseguitori. Il 60% dei Ceo bancari accetta di affrontare rischi per sfruttare l’automazione e modernizzare le infrastrutture. Con oltre il 16% dei clienti a proprio agio con banche totalmente digitali, la competizione si sposta verso servizi di alto valore, come consulenze per investitori facoltosi e Pmi. "Le banche stanno passando da un’ampia sperimentazione a un approccio strategico per massimizzare il potenziale dell’AI generativa," dichiara Shanker Ramamurthy, Global Managing Director Banking & Financial Markets di IBM Consulting.